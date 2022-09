Changement au sein de la majorité spadoise : Alda Gréoli au CPAS et départ de Yoann Frédéric

Un choix qui résulte entre autres du départ du seul échevin SPA, Yoann Frédéric. Pour rappel, celui-ci deviendra en octobre directeur des Francofolies de Spa et souhaite se consacrer pleinement à ses nouvelles fonctions. "Rien ne m’obligeait toutefois à renoncer à mon mandat communal", note-t-il. Il restera toutefois au conseil communal et se chargera de la présidence de celui-ci. "SPA reste pleinement un partenaire de cette nouvelle majorité dans laquelle il aura un rôle essentiel à jouer", précise la bourgmestre Sophie Delettre (MR), assurant qu’il s’agissait bien ici d’une tripartite.

Alda Gréoli, cheffe de file Osons Spa (tendance Les Engagés, ex-cdH) et ancienne ministre wallonne de la Culture et de l’Enfance (de 2016 à 2019), fait son entrée au Collège, en tant que présidente du CPAS. Absente de la liste aux élections de 2018 et ne résidant pas à Spa à l’époque, elle ne pouvait pas devenir échevine. "J’annonce par conséquent ma démission comme députée et cheffe de groupe à la Communauté française (NDLR: aujourd’hui Fédération Wallonie-Bruxelles)", indique-t-elle. Le cumul de ces différents mandats n’étant plus autorisé.

Nicolas Tefnin (MR), actuel président du CPAS, deviendra alors 1er échevin. À ses côtés siégeront Wee Min Kuo (2e échevin, MR), Francis Bastin (3e échevin, MR), Paul Mathy (4e échevin, MR) et Charlotte Guyot-Stevens (5e échevine, MR). Les compétences seront redistribuées lors du collège du 23 septembre.

Une nouvelle déclaration de politique communale

Ces chamboulements ont donc donné lieu à des modifications et des ajouts au sein de la déclaration de politique communale (DPC), ce document qui reprend les grands projets de la majorité. La nouvelle mouture sera d’ailleurs présentée et votée à l’occasion d’un conseil communal spécial, le jeudi 22 septembre. Les changements au niveau du Collège seront actés au même moment.

Les grandes lignes de cette DPC ont néanmoins été dévoilées. On retrouve notamment l’encouragement de la création d’une boutique développant l’image de marque de la destination Spa, en partenariat avec les commerçants locaux, Spa Monopole et de jeunes créateurs; le développement d’un service relais d’aide à la population pour l’isolation énergétique; la volonté de créer une école des arts et de la rénovation pour les artisans; le besoin de retrouver des logements pour des jeunes familles et de l’emploi; ou encore l’égalité de traitement entre les associations et entre les écoles.

Il est également prévu de mettre en place des plateformes de dialogue entre les quartiers et le Collège; de développer la mobilité douce et la sécurité des usagers; et de mettre en œuvre le plan de gestion lié à la reconnaissance Unesco.

Sophie Delettre ne se représentera pas

La bourgmestre a également fait part de sa décision de ne pas se représenter aux élections en 2024. "J’ai passé 24 années à la table du conseil, 18 ans à celle du Collège, rappelle-t-elle. J’ai aujourd’hui envie d’être davantage aux côtés de mes enfants, qui grandissent, et de mon époux, qui m’a toujours soutenue."Elle continuera toutefois d’assumer son rôle "avec dynamisme".

Par conséquent, un nouveau chef de file a été désigné au sein du MR spadois en vue de 2024. Il s’agit de Nicolas Tefnin.

Paul Mathy arrêtera en décembre

L’échevin des Travaux et du Patrimoine, Paul Mathy (MR), quittera son mandat en décembre de cette année. Cela faisait 16 ans qu’il occupait des fonctions scabinales. Il restera conseiller communal. "Parmi mes dadas, il y avait notamment la rénovation de la Galerie Léopold, qui touche à sa fin, les travaux aux anciens thermes et l’aérodrome", énumère-t-il. C’est Gilles Bruck (MR) qui montera au Collège à sa place.

Enfin, on notera l’arrivée de deux jeunes conseillers au CPAS, Simon Andri (MR) et Baptiste Grignard (SPA).