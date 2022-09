Zone de police Fagnes : 590 véhicules contrôlés à Theux et Jalhay

Ce week-end, la section roulage de la zone de police Fagnes (Theux, Spa, Jalhay) a procédé à des contrôles alcool et stupéfiants sur Theux et Jalhay. Au total, 590 véhicules ont été contrôlés. « 23 permis de conduire ont été retenus/retirés:️ 11 permis retenus 3 heures, 8 permis retenus 6 heures, 3 permis retirés 15 jours et 1 permis retiré 15 jours pour conduite sous emprise de stupéfiants », fait savoir la zone de police. Un véhicule a également été saisi pour défaut d’assurance et de contrôle technique.