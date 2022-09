Bpost est officiellement de retour au centre-ville de Verviers

Le retour de bpost au centre-ville, c’est une excellente nouvelle pour ses utilisateurs qui étaient demandeurs d’un tel retour, depuis que le bureau de la rue du Collège a été totalement sinistré lors des inondations de juillet 2021. "Nous remercions les Verviétois pour leur patience. La situation n’a été facile pour personne […]. Nous sommes heureux de retrouver un bureau de poste permanent pour y accueillir les clients de façon optimale", déclare par voie de communiqué Alberina Pecani, responsable d’un bureau de poste qui compte sept employés, six guichets, deux distributeurs de billets et deux selfbanks. Cette ouverture, c’est une nouvelle preuve de la relève de Verviers après le chaos laissé par les flots il y a plus d’un an.