Le GP de Belgique de F1 le 30 juillet, les 24H de Spa repoussées fin août?

Dès lors, Spa GP a travaillé en coulisses pour tenter de trouver la meilleure des solutions. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de vous confirmer, grâce deux sources concordantes, que les organisateurs du GP de Budapest auraient accepté d'avancer leur course d'une semaine et donc d'échanger leur date du 30 juillet avec le GP de Belgique. Ce "switch"reste donc juste à être approuvé et confirmé par la FIA et Liberty Media, sans doute la semaine prochaine, puis par le Conseil Mondial.

Vanessa Maes, directrice de Spa GP, n'a pas souhaité confirmer officiellement cette nouvelle, mais ne l'a pas démentie non plus.

Du côté de SRO, on savait que la date des 24H de Spa, annoncées les 29 et 30 juillet 2023, était menacée. Là aussi on a travaillé fort ces derniers jours pour trouver la meilleure des alternatives, la F1 étant logiquement prioritaire et le circuit de Francorchamps n'ayant pas le choix.

"Ce fut très compliqué car les calendriers de tous nos championnats se tiennent, mais nous avons maintenant un calendrier de rechange que nous publierons dès que celui de la F1 sera confirmé,"nous a confié Stéphane Ratel.

Il se murmure que notre double tour d'horloge pourrait reprendre l'ancienne date du GP, soit les 26 et 27 août. A confirmer sans doute la semaine prochaine date prévue pour l'ouverture de la billetterie du GP de Belgique de F1.