Dison labelisée commune sportive

Dison peut se targuer d’un nombre de clubs impressionnant sur son territoire dans diverses disciplines et de multiples infrastructures. Par ailleurs, les initiatives en matière sportive ne manquent pas non plus: on peut citer l’exposition sur le fair-play en juin dernier, les journées sportives dans les écoles, la journée Festi’Handisport ou encore Piscine en fête qui se dérouleront à l’automne.

L’opération chèques sport poursuivie

Dans la même lignée de promotion du sport, Dison a décidé de poursuivre l’opérationchèques sport cette année encore. Ils permettent aux Dionaisais de bénéficier d’une aide financière de 60 euros, sous certaines conditions.