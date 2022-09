Monique Schroeder retrouvée saine et sauve à Jalhay

Bonne nouvelle ce jeudi matin, Monique Schroeder, qui avait disparu la veille de la maison de repos « La Charmille » à Tiège a été retrouvée « détrempée », mais saine et sauve. « Elle a été découverte par hasard par un agent de la SWDE qui effectuait un travail à Troisfontaines, à proximités du pont de l’autoroute, dans un bosquet », précise la zone de police Fagnes. Le lieu se trouve à 2 ou 3 km de la maison de repos de Tiège dont elle était partie le 7 septembre 2022. Un avis de recherche avait été lancé par la police fédérale, et l’inquiétude était grande hier car la dame âgée de 71 ans présente des troubles mentaux et ne sait plus s’orienter.