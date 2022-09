Le Malmédien Joseph Cloos est le nouveau président de la zone 21 du Lions Club

La zone 21 compte 9clubs Lions. Ceux d’Aubel, d’Aubel Bocage, Franchimont Terre de Liberté, Saint-Vith, Hautes-Fagnes, Limbourg en Duché, Spa, Verviers et Verviers Leo. Joseph Cloos, du club des Hautes Fagnes, succède ainsi à Alain Willems à la tête de la zone 21. Le nouveau président se veut ambitieux. "Je remercie mes prédécesseurs pour tout le travail accompli et plus particulièrement Alain et son équipe pour ces deux dernières années où toute la zone a été impactée par le Covid et une partie par les inondations. Nous avons montré que notre service club, dont la devise est “We serve”, savait se mobiliser non seulement en apportant une aide financière conséquente mais aussi en se retroussant les manches sur le terrain. Le rôle d’un président de zone est avant tout d’être un fédérateur entre les clubs mais aussi d’être un facilitateur pour ceux-ci en les soutenant ou en les conseillant grâce à l’expérience qu’il a emmagasinée au sein du lionisme. Je souhaite mettre mes compétences au service de tous et je poursuis quelques objectifs précis. Au sein de ceux-ci, la remise à neuf de notre site lionzone21, dont la gestion a été confiée à Éric Bouvy. D’autre part, nous continuerons à soutenir notre œuvre majeure qui est l’Espace Vivie situé à Verviers et qui est un espace de bien-être pour les malades qui ont suivi une thérapie contre le cancer. Pour ce faire, nous unirons nos forces vives – la zone compte 264 membres – pour organiser une belle activité à la fin du printemps prochain. Des idées ont été lancées lors de la première réunion qui a eu lieu à Malmedy; une décision sera prise fin septembre à Saint-Vith. Je collaborerai étroitement avec Alain Willems, devenu président de région, pour faire avancer des projets."