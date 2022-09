HopFest 2022 : musique et houblon à la brasserie de Bellevaux, à Malmedy

Pour son come-back, le HopFest va élargir son offre, à l’attention des quelque 1500 fêtards attendus tout au long de ce week-end des 9, 10 et 11 septembre. "Nous avons ajouté une terrasse séparée pour manger: des pains-saucisses, des assiettes de barbecue, etc."

Naturellement, la bière sera une invitée d’honneur de l’événement: les bières traditionnelles, les sodas et la cuvée HopFest 2022. Deux breuvages ont ainsi été créés pour l’occasion. "La HopFest, un peu houblonnée, à 5% d’alcool, et la version fruitée avec de la purée de framboise dedans", précise encore notre interlocuteur.

Afin d’égayer les dégustations, la brasserie de Bellevaux a programmé toute une série de groupes locaux, "de 40 kilomètres à la ronde". Au menu: Gibraltar Band, Les Melting Potes – Trio (vendredi), BrassReed, Noémie Rhéa, The Broken Fingers Club, Best Of, Neon Rust (samedi) ainsi que Manuel Bronlet, la Royale Harmonie la Fraternelle de Bellevaux et le Brass Band Echo des Montagnes de Thirimont (dimanche).

"Pour soutenir l’organisation et nous permettre de payer les artistes, on propose d’acquérir un verre “HopFest 4e édition” au prix de 10 € (deux jetons compris), qui donne accès aux 3 jours de festival et sera un fidèle compagnon pour s’hydrater", conclut Tom Schuwer.