Verviers: la section maternelle de l’école communale Geron recherche activement deux élèves

La situation est urgente, pressante. L’établissement scolaire a jusqu’au 20 septembre pour trouver deux élèves, nés avant le 31 mars 2020. Sans quoi, l’école communale pourrait fermer définitivement. Une situation dont personne ne veut… Tant la Ville de Verviers que la directrice Christelle Duchène et son équipe pédagogique ne peuvent envisager cette option. "Pourtant récompensée pour son implication dans la gestion des déchets, cette petite école de quartier, labellisée "école plus propre", met tout en œuvre pour innover et se démarquer. Sensibilisée à la santé, la nature et la biodiversité, elle bénéficie d’un espace vert et de différents potagers. Résolument tourné vers l’avenir et ses nouvelles technologies, l’établissement dispose de tableaux interactifs et, grâce à la plateforme numérique Tradanim, offre un éveil aux langues ludique et dynamique. L’apprentissage comprend également l’éveil musical ainsi que des activités culinaires. Les temps de midi sont pris en charge par des accueillantes compétentes et expérimentées", argumente la Ville dans son communiqué.

Et de poursuivre et conclure: "Si le futur de l’école Geron se dessine en pointillé, parents et enseignant(e)s restent soudés, bien décidés à se battre pour qu’elle puisse exister (...). Toutes les personnes intéressées peuvent prendre rendez-vous pour visiter les infrastructures en contactant le 087 33 56 67. La situation est grave mais pas désespérée et rien ne pourra entamer le moral ni la motivation de toute l’équipe qui reste solidaire, plus que jamais!"