Un jeune Olnois crée deux livres de coloriage pédagogiques

Ce qui l’a fait basculer, c’est un voyage d’un an en Amérique centrale, après HEC. "À la fin des études, je n’étais pas prêt à me lancer dans le monde du travail et à rentrer dans le schéma traditionnel de formation dans une grosse boîte". Création de sites web, de logos, de vidéos, de pancartes explicatives… pour un campement de tortues dans la région d’Oaxaca au Mexique ou encore la réserve de Panajachel au Guatemala… le Belge est doucement retourné vers l’art. Lors de son dernier séjour, dans la réserve de Los Andes au Guatemala (une communauté de travailleurs du monde du café), il a par exemple organisé une animation avec les enfants de l’école primaire. "Je leur ai présenté des fiches explicatives sur les différentes espèces d’oiseaux de la réserve. Puis ils ont dû les dessiner, d’abord sur une feuille puis sur des troncs d’arbres, qui permettaient ensuite d’informer les habitants et les touristes."

©EdA LABEYE Philippe

Une fois rentré au Pays de Herve, en novembre 2020, Olivier Keutgens ne voulait pas délaisser sa passion artistique. "Je dessine depuis tout petit. Depuis l’âge de 12-13 ans, j’ai commencé avec l’influence du street art et du graffiti. Ces expériences en Amérique centrale m’ont permis de me rapprocher de cette passion que j’avais mise de côté durant mes études. Mais il y a eu aussi tout un lien avec la nature, des êtres vivants, qui m’a très fort marqué."Il s’est ainsi lancé un défi sous le nom "Un an de couleurs"(voir site homonyme) afin de s’instaurer une routine de création et de peaufiner son style.

Le résultat, ce sont des peintures à l’acrylique, hautes en couleur. "Comme je n’ai pas de background artistique, je me démarque au niveau du dessin. Ce sont des aplats de couleurs et des traits qui se mélangent, en formant des personnages et des animaux, qui s’imbriquent de façon très graphique", résume-t-il. Depuis lors, il expose en région liégeoise et participe également à la création de fresques murales comme à la MJ du Thier à Liège ou à l’école des Gottes à Modave. Finalement, il planche depuis un an sur des livres de coloriages pour enfants. Ses œuvres seront à découvrir les 15 et 16 octobre 2022 lors du parcours d’artistes d’Olne.