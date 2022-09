Retour à la case départ (de Sart) pour la bibliothèque de Jalhay ?

Avançant l’argument de l’explosion du coût des matières premières, et conscient que la première présentation (chiffrée à plus de 900000 €) du projet de construction est au-delà du budget avancé en 2020 (300000 €, voir le rappel dans notre édition du 26 juillet), le groupe de la minorité estime que les deux réflexions doivent être menées de concert.

La majorité, par la voix du bourgmestre, souhaite d’abord "voir ce qui va se passer avec le recours introduit sur le permis du bâtiment de l’ancienne maison communale de Sart", comme indiqué lors du conseil communal du 27 juin. "Tout ça n’est pas simple. Pour l’instant, on est toujours sur l’idée d’une nouvelle bibliothèque à l’école de Sart… Pour l’instant", a commenté Michel Fransolet (MR-IC-EJS). Pierre-François Vilz pense que le projet de construction ne doit pas être abandonné, mais qu’il pourrait réapparaître plus tard en profitant d’autres subsides afin d’alléger la note.

Explosion du coût du personnel communal

En parlant de note, l’échevin des Finances a annoncé la couleur lorsqu’il avait la parole pour présenter le contrat d’emprunts destiné au financement de dépenses extraordinaires (1,04 million d’euros, remboursés en 10 et 20 ans). "Bientôt, une modification budgétaire sera passée… Et vu l’inflation et l’indexation des salaires, pour la première fois, le coût des salaires (du personnel) va dépasser les 50% du budget de la Commune", déplore Éric Laurent (MR-IC-EJS).

Toutefois, Jalhay entend maintenir certaines dépenses (acquisition d’un immeuble à Tiège pour une famille sinistrée, achat d’une épandeuse, etc.) et sauter sur les bonnes affaires pour financer l’un ou l’autre projet.

Espace convivial de Solwaster: le retour

Comme l’appel à projets "Cœur de village"initié par la Région wallonne, par exemple. Destiné aux 166 communes de moins de 12000 habitants, cet appel permet de financer jusqu’à 80% un dossier de minimum 250000 €. Pressée par le délai, la majorité a fouillé dans ses tiroirs pour sortir le projet d’aménagement d’un espace de convivialité (bancs, tables de pique-nique, piste de pétanque, jeux pour enfants…) à Solwaster, derrière le parking. "C’est un dossier qu’on connaît, présenté à la CLDR. Il a un permis d’urbanisme et est quasi ficelé. On a demandé à un bureau d’études de peaufiner le projet rapidement", sait Éric Laurent. Si Didier Heusden (Oser) a regretté le peu d’informations délivrées aux citoyens, Vincent Swartenbrouckx (Choisir-Ensemble) estime "que les habitants de Solwaster sont demandeurs depuis de nombreuses années" et que l’aire "pourrait être agrandie afin de répondre à des attentes de jeunes, d’ados". La majorité a bien rappelé que le projet, estimé à 343000 €, pourra être aménagé, notamment "pour les plus grands".

Notons, enfin, la volonté de relancer le conseil communal des enfants. Une présentation de la procédure (qui ne convainc pas le groupe Oser) se fera dans les classes concernées en septembre.