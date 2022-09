Mardi après-midi, des membres de l’équipe ont rencontré, en visioconférence, la ministre Céline Tellier (Écolo), en charge du Bien-être animal. Une réunion provoquée suite à la mise en place du permis de détention pour adopter un animal (voir nos éditions du 28 juin 2022 et du 1er août 2022). Durant cette discussion, de nombreux points ont été mis sur la table. Les membres de l’animalerie sont arrivés avec les revendications de différents professionnels du secteur "pour mettre en évidence des pistes de solutionet expliquer ce qui ne fonctionne pas".

Par exemple, les prix du permis de détention sont "différents en fonction des communeset ça, ça pose problème", a rappelé Loïc Schumacher. Les professionnels du secteur souhaitent aussi adapter le format du permis: "Tous les ménages en Wallonie n’ont pas forcément accès à Internet". Il y a une volonté de la ministre Céline Tellier d’alléger les démarches numériques et de proposer une alternative papier pour l’obtention du permis. L’uniformisation de la loi au niveau fédéral est aussi envisagée, ajoute l’administrateur.

D’autres changements qui permettraient de prolonger la validité du document sont aussi en cours. "Quand vous allez chercher votre extrait, la période actuelle est d’un mois. Par exemple, pour une personne qui voudrait se procurer des poissons, le temps est très court. La ministre en a conscience et une réflexion devrait être entamée."

Les membres de l’équipe d’Entre Chiens & Chats indiquent enfin que d’autres projets sont en préparation et qu’il y a une envie de la part de la ministre et de son cabinet d’impliquer plus d’acteurs de terrain.