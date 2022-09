École de l’Est en Prés-Javais : le projet à la plaine Lentz bel et bien mis entre parenthèses

À la demande du conseiller écolo Jean-Sébastien Mahu, Maxime Degey a refait, lundi, le point sur le dossier. Au départ, la Ville comptait sur un subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) pour financer la location de conteneurs. "On serait à peu près à 1000000 d’euros si cette école provisoire devait se faire", indique-t-il. Mais une nouvelle donne est apparue. "La FWB, via le ministre Daerden (PS), va relancer prochainement un nouvel appel à subsides pour les écoles sinistrées. Cela permettrait une intervention sur les travaux prévus initialement sur fonds propres et estimés à 1,5 million.Notre dossier est prêt et pourra être rentré dès que l’appel sortira."

Cette démarche va toutefois retarder le dossier. "Des travaux ont néanmoins été réalisés dans l’école, notamment en termes d’assainissement du bâtiment", poursuit l’échevin. De l’amiante présent dans la cave a été retiré dans le cadre du remplacement du chauffage. "On essaye aussi de trouver des solutions pour la cour, qui était en rénovation au moment des inondations."

Cette future aide contribuera à la réalisation d’une école plus fonctionnelle. "Comme pour Ensival, note Maxime Degey. Nous ne voulons pas simplement réparer les stigmates des inondations mais avoir une école du XXIe siècle. Dans cette école, il n’y a par exemple pas de vestiaires pour les cours de gym, ni de sanitaires aux étages.L’outil de travail est perfectible."

Quid donc l’école provisoire? "On a récupéré du temps pour réfléchir à des solutions alternatives, sans la location de modules, qui viendrait grever les finances communales", lance-t-il. Une nouvelle réunion est prévue avec les citoyens et l’échevine de l’Instruction publique, Sophie Lambert, fin septembre. Maxime Degey a aussi rappelé qu’aucun arbre remarquable ne serait abattu au niveau de la plaine.