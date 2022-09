Tensions, cris, suspension de séance… Le débat sur City Mall part en vrille au conseil de Verviers

Alors qu’il présentait le point, le conseiller a été recadré par la présidente du conseil, Stéphanie Cortisse (MR). Celle-ci estimait qu’il ne respectait pas le règlement d’ordre intérieur en entrant dans le fond du débat alors que le point sur la tenue d’une telle discussion n’avait pas encore été voté. Une remarque que Hajib El Hajjaji n’a pas acceptée. "Je voudrais pouvoir poser mes questions. Je conteste cette interprétation du ROI." Dans la foulée (et le chahut), Freddy Breuwer, conseiller MR, a appuyé la nécessité de la tenue d’un débat sur City Mall.

De son côté, la bourgmestre Muriel Targnion a fait une autre proposition à la minorité. "Le collège consent évidemment à dire que c’est un débat crucial pour Verviers. Il doit avoir lieu dans notre salle du conseil. Il est important pour nous d’avoir une position claire dans ce dossier. Nous sommes à un tournant important. Il y a notamment eu ces derniers temps un certain nombre de rendez-vous manqués avec le promoteur."

La majorité attend aussi les résultats de l’étude "Quartiers durables", qui doit être validée par la Région wallonne. "Ce qu’on vous propose, c’est un conseil communal spécial sur ce sujet, a lancé la bourgmestre. Nous n’avons pas tous les éléments en main aujourd’hui. Un débat sans ceux-ci apporterait de la confusion chez les citoyens verviétois et nous ne le voulons pas." Ce conseil pourrait avoir lieu avant la fin de l’année. Muriel Targnion a aussi expliqué que City Mall enregistrait toutes leurs expressions publiques "pour les utiliser contre nous dans les recours qu’il exerce à notre encontre". "Certaines réponses à vos questions pourraient porter préjudice à la Ville", a-t-elle précisé.

La proposition a été acceptée par Écolo et le PTB. Néanmoins, les deux groupes ont insisté pour que leurs questions soient retranscrites intégralement dans le procès-verbal. C’est là que les esprits se sont véritablement échauffés, chacun campant sur ses positions et hurlant son avis. Le conseiller Bernard Piron a dès lors proposé que le point soit retiré. Lors du vote pour ce retrait, que l’opposition a qualifié d’antidémocratique, Stéphanie Cortisse n’a eu d’autre choix que de suspendre la séance. Un triste spectacle bien loin des préoccupations de départ, à savoir la revitalisation et le futur du centre de Verviers. Le retrait du point a finalement été validé par 23 votes pour, 6 contre et 4 abstentions.