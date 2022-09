Rupture d’une canalisation d’eau rue de Stembert, à Verviers

Suite à cette rupture de conduite, "quelques caves ont été inondées et les pompiers sont sur place, indique la Ville de Verviers. Le tronçon compris entre la rue des Wallons et la rue du Premier de Ligne doit être fermé à la circulation pour permettre la réparation. Une déviation est en place. La réfection de la conduite va être réalisée en urgence et devrait durer 4 à 5 jours. La SWDE manœuvre les vannes nécessaires au rétablissement du réseau. Une baisse de pression peut rester présente temporairement."

La Ville indique qu’elle tient la population informée de la suite des événements.