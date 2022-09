Au conseil communal de Verviers, on a aussi parlé hall sportif, FiestaCity et assainissement des terres…

2. Du subside de la Croix-Rouge pour FiestaCity

Un subside de 45000 € a été attribué par la Croix-Rouge au festival FiestaCity. Un choix qui a interpellé plusieurs personnes, y compris au sein des conseillers. La bourgmestre Muriel Targnion a expliqué que ce don répondait à une volonté de certains donateurs, qui tenaient à ce que l’argent serve à des événements culturels dans les zones sinistrées. Des tickets boissons ont notamment été offerts à des citoyens sinistrés. "Il y a également eu des meet and greet (NDLR: des rencontres) avec des artistes", précise la bourgmestre. À noter aussi que l’ASBL organisatrice a également été totalement sinistrée suite aux inondations.

3. Du rachat des maisons sinistrées

Laszlo Schonbrodt (PTB) et Malik Ben Achour (PS) ont interrogé la majorité au sujet du rachat des maisons sinistrées qui devront être démolies. Tous deux ont fortement insisté sur l’importance d’offrir un dédommagement décent à ces citoyens, en vue d’un relogement. "Il y a un risque d’injustice assez massif, lance Malik Ben Achour. Il y a des cas concrets où le risque est de voir l’épargne d’une vie totalement anéantie."

Les conseillers voulaient également savoir comment sont évalués les biens. Selon leur valeur avant les inondations ou leur valeur actuelle? L’échevin de la Rénovation urbaine Amaury Deltour (MR) a confirmé que la Région wallonne prévoit des acquisitions de gré à gré classiques. Elles se font sur 4 critères: la composition, le critère géographique, le critère de confort et le critère de l’environnement. "Un notaire a été désigné par la Ville et réalise un travail d’estimation de ces biens, déclare-t-il. Nous avons notamment rencontré des propriétaires de la rue des Hospices, de la rue Francomont et de la rue Haute Crotte."

L’échevin assure aussi que les services tiennent compte des spécificités et des caractéristiques de chacune des situations des propriétaires concernés.

4. De l’impact financier de l’assainissement des terres

Comme d’autres communes, le Collège verviétois a présenté une motion relative aux impacts financiers dus à la gestion, à la traçabilité et à l’assainissement des terres. "On ne remet pas en cause les objectifs du décret du gouvernement wallon, lance l’échevin des Travaux Maxime Degey (MR). Mais celui-ci n’a pas fait l’objet de financements complémentaires pour les communes." Il a alors pris l’exemple de 10 chantiers réalisés ou en passe de l’être à Verviers (le chantier "Verviers, ville conviviale", la rue Renier ou encore l’avenue Eugène Mullendorf…). Le montant alloué à ce traitement des terres s’élève à un total de 2700000 €. "Le résultat, c’est que nous ferons moins de chantiers." La motion a été saluée par l’ensemble des élus et votée à l’unanimité.

5. De logement

Le manque de logements pour familles nombreuses est patent en Wallonie. Et Verviers n’échappe pas au phénomène. C’est pourquoi un partenariat a été noué entre la Ville et le Fonds du logement wallon pour en créer neuf, fait savoir l’échevinat du Logement, par voie de communiqué, à l’issue du conseil communal. "Si le projet initial portait sur la construction de cellules neuves sur un terrain communal sis à Ensival, sa délocalisation s’est imposée en raison des inondations de juillet 2021 […]. L’alternative a consisté, après investigation, à la rénovation d’immeubles communaux existants sur deux sites sis dans la vieille ville, touchée elle aussi. À ce titre, une étape administrative importante vient d’être franchie puisque le conseil communal a marqué son accord sur la vente, à notre partenaire, de cinq biens unifamiliaux sis quai de la Batte – les numéros 1, 3, 5, 7, 9 – et un autre sis rue des Raines, 17", explique le communiqué de presse.