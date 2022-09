Verviers: le travail de l’architecte Charles Thirion, exposé au château Bettonville

Racheté par l’investisseur et promoteur anversois Filip Claessens (Verviers 2.0), le château Bettonville, avenue Peltzer, s’apprête à se transformer en pôle médical. Mais avant de démarrer les travaux de restauration, une exposition va être organisée du 2 au 15 octobre prochains. Elle mettra à l’honneur l’histoire et le travail de l’architecte Charles Thirion, à qui l’on doit les lieux et bon nombre de bâtiments emblématiques de Verviers. Il s’agit également d’une occasion, pour les amateurs de patrimoine et les Verviétois amoureux de leur ville, de réinvestir le bâtiment avant sa mutation.