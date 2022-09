Stembert: des panneaux solaires partagés par des locataires des logements de Logivesdre

"L’installation de panneaux photovoltaïques est un modèle assez individuel, pas très solidaire et pas accessible à tous", explique Fernand Grifnée, administrateur délégué d’ORES. En effet, jusqu’ici, ce système était principalement réservé aux propriétaires. "On a donc imaginé de collectiviser ce modèle avec une infrastructure qui n’appartient plus à une mais à plusieurs personnes." Ainsi, on peut utiliser des toits collectifs, d’immeubles à appartements par exemple, pour partager la production entre plusieurs foyers.

Ici, ce ne sont pas moins de 44 panneaux solaires (produisant au total 20000 kilowatts) qui ont été installés sur des bâtiments de la cité Jean Hennen. "30% de la consommation en électricité devrait être couverte par ce système", précise-t-il. Sur les 23 ménages contactés par ORES, 18 ont accepté de tenter l’expérience. Pour que celle-ci fonctionne, le gestionnaire de réseau a fait appel à l’UMons afin d’accompagner ces habitants dans le processus. "Avec ce genre de dispositif, on remarque souvent beaucoup de méfiance de la part des personnes, encore plus au sein de populations précarisées, note Willy Lahaye, professeur. Or cela demande une participation active. Notre objectif est donc de les faire passer de consommateurs à consomm’acteurs."

Déjà du changement sur la facture

Concrètement, des ateliers collectifs ont été proposés aux locataires stembertois afin de leur expliquer comment fonctionne le compteur intelligent, comment analyser sa facture ou encore comment adapter son comportement en favorisant entre autres une utilisation des appareils électriques en journée et non plus de nuit.

Un premier trimestre est passé et les résultats sont déjà là. "Ma facture a déjà diminué, raconte Louisiane Gérard, l’une des habitantes participantes. Quand on m’a parlé de ce projet, j’ai tout de suite dit oui. Avec tout qui augmente, on n’a pas trop le choix. Je suis agréablement surprise que Logivesdre ait accepté cette idée."

Pour la société de logement de service public et pour la Ville, cette initiative est une piste de solution à exploiter. "On se réjouit de voir que ce projet se fait à Verviers, lequel permettra une meilleure inclusion sociale dans ces enjeux d’avenir. Il est impératif aujourd’hui de réfléchir à comment on consomme", lance la bourgmestre Muriel Targnion.

Ce projet pilote durera 18 mois, soit jusqu’au 31 octobre 2023. "Notre but n’est pas de devenir un promoteur de panneaux photovoltaïques. Nous espérons avoir ici un rôle d’impulsion", conclut Fernand Grifnée.