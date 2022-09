Sécheresse : « Il est nécessaire de se remettre en question », selon Quentin Goffinet (FUGEA)

L’un des points les plus importants pour les agriculteurs aujourd’hui, c’est de réussir à trouver du fourrage en suffisance, pour réussir à tenir jusqu’à l’année prochaine, quand les bêtes pourront retourner à l’herbe. D’un village à l’autre, des gens ont déjà entamé leur stock d’hiver actuellement. On a eu de la chance, en 2021, d’avoir une année pas trop mauvaise donc on a eu un stock suffisant. Mais pour prendre mon cas, en laitier, depuis juillet, mes bêtes sont fourragées à l’intérieur nuit et jour.

Que 2022 soit considérée comme une année exceptionnelle et puisse donner lieu à une intervention du Fonds des calamités, est-ce primordial?

Oui, même si le délai est assez long entre l’introduction du dossier et le moment où l’on reçoit cette compensation financière. Maintenant, le problème, c’est qu’on parle de sécheresses exceptionnelles mais leur fréquence augmente de plus en plus. À part l’année dernière, les deux années précédentes étaient déjà assez sèches. Le caractère exceptionnel ne l’est donc plus vraiment. On ne pourra peut-être bientôt plus compter sur cette fameuse aide. Il est donc nécessaire dès aujourd’hui de se remettre en question et de revoir l’ensemble du système pour fourrager le bétail.

Que peut-on faire?

Il y a plusieurs méthodes. Si on veut rester en autonomie et produire une bonne partie de son fourrage, il faut revoir le système et peut-être abandonner une partie de l’herbe et remettre des prairies qui sont plus adaptées. Le problème, c’est qu’on doit réimplanter ces nouvelles prairies, que ce soit de la luzerne, du trèfle, etc. Mais, pour le moment, il fait tellement sec qu’on ne sait pas semer. Même si ces prairies peuvent bien tenir à la sécheresse, il faut de l’eau pour pouvoir les implanter.

La guerre en Ukraine reste-t-elle une préoccupation?

Il y a deux points de vue. Un point de vue un peu cynique qu’on pourrait qualifier de "positif". La guerre en Ukraine fait qu’il y a moins de produits sur le marché donc automatiquement les prix montent. On a effectivement des prix de vente de nos productions qui sont plus élevés. C’est très bien.

Par contre, on retrouve des prix, au niveau des frais fixes (engrais, matériel…), qui sont à la hausse. On a fatalement des prix de revient qui augmentent.

Si le coût des énergies impacte les ménages et les entreprises, il affecte aussi le secteur agricole. Quelles sont les pistes pour s’en sortir?

Cela dépend des systèmes qu’on utilise. Ici, dans la région, c’est beaucoup de l’électricité. C’est déjà rare une ferme qui ne dispose pas d’une installation photovoltaïque. Pratiquement, tout le monde, aujourd’hui en a une. Généralement, on avait une partie de notre consommation qui est couverte par ces panneaux mais pas l’intégralité. Par conséquent, il va nous falloir des installations supplémentaires, avec des coûts plus élevés.

Le consommateur de produits locaux doit-il s’attendre à une augmentation des prix?

Ce n’est pas nous qui fixons les prix mais le marché. Le marché pour le moment risque encore d’augmenter. Cela ne dépend pas de nous mais, par exemple, de la Chine, qui va revenir sur le marché et acheter à nouveau, notamment, du lait. Les prix pourraient donc être plus élevés mais cela ne sera pas une conséquence de la sécheresse ou l’augmentation du coût de l’énergie. Les coûts de production et le prix de vente, malheureusement, n’ont jamais rien à voir l’un avec l’autre.

Faire de l’agriculture son affaire, thème de cette édition, est-il d’autant plus important?

Oui, évidemment. La fameuse souveraineté alimentaire, dont on parlait beaucoup avant, n’est plus d’actualité. Avec la guerre et les crises, les gens se rendent compte qu’il faut peut-être pouvoir s’approvisionner dans nos régions. Avoir mis le monopole sur certains pays, avoir respécialisé l’agriculture et avoir abandonné certains créneaux fait qu’on se retrouve à avoir avec des manques.