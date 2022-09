Record historique de fréquentation pour la 32e Foire agricole de Battice

"Cette édition est exceptionnelle. Ce n’est que du bonheur, estime le président Didier Gustin.On a remarqué que les gens étaient de plus en plus tôt sur le champ de foire. On est émerveillé de voir ça."Et il n’y a pas qu’eux qui ont eu des étoiles dans les yeux sur le site du hall de Criées. Petits et grands ont véritablement apprécié l’offre qui leur était une de fois proposée cette année."Une journée comme vendredi, où l’on a accueilli quelque 850 élèves, contribue aussi à ce succès". Sans oublier les 20 ans de l’école des jeunes éleveurs, qui a rythmé ce week-end avec ces différents concours."Je crois aussi que l’on récolte ce que l’on sème depuis des années", lance Didier Gustin. Une belle métaphore pour un événement qui met à l’honneur les travailleurs de la terre.