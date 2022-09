Lontzen: Deux frères et leur sœur à l’école des jeunes éleveurs

"Ce concours? Cela représente beaucoup de travail mais aussi une grande fierté et un grand apprentissage", lance Maëlle Locht. Il s’agit aussi d’une belle aventure humaine."Cela se passe vraiment bien avec les autres équipes. L’ambiance reste fair-play."Après 3 jours de formation auprès des plus grands, les jeunes éleveurs ont enchaîné avec deux jours de concours, samedi et dimanche.

Préparation et tonte des génisses Holstein, défilé devant les juges, installation et entretien d’un stand… Le programme, digne des pros, est chargé et exigeant."En résumé, il faut choisir la bonne génisse et arriver à la mettre sur son 31. C’est un peu comme un concours de miss. C’est un show. On a la chance, en tant que candidats belges, de pouvoir choisir parmi nos bêtes (NDLR: les autres pays, eux, se voient confier des vaches d’agriculteurs de chez nous).On peut donc les préparer un peu mieux et elles nous connaissent", explique-t-elle.

Avec leurs trois autres comparses au sein de l’équipe Wal’Holstein club 1, ils ont également beaucoup misé sur la création du stand, qui compte pour pas mal de points."À table au dîner, ces derniers jours, on ne parlait que de ça", sourit Maëlle. Et quid de l’après?"Moi, je repars déjà en France la semaine prochaine pour un autre concours, confie Dorian, qui travaille dans la ferme familiale.L’école des jeunes éleveurs ouvre énormément de portes."C’est un peu plus compliqué pour Maëlle. "Je viens d’être engagée comme comptable. C’est donc un peu plus difficile de négocier des congés pour cela."Loric, lui, est toujours à l’école. En 4esecondaire, il a raté la rentrée pour être sur le champ de foire. " Mais c’était quand même pour être à l’école", plaisante-t-il.

Ici, leur travail a payé. Dimanche, ils remportaient, avec leurs coéquipiers, la 3eplace de la meilleure équipe de l’école des jeunes éleveurs. Bravo!