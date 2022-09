Jusqu'à 7 ans et 6 mois de prison pour trafic de drogue et culture de cannabis

Le tribunal correctionnel d'Eupen a condamné lundi, 11 personnes à des peines allant jusqu'à 7 ans et six mois de prison dans le cadre d'un vaste trafic de drogue et de l'exploitation de plantations de cannabis à Stembert, Bullange et Burg-Reuland. Les prévenus sont essentiellement des hommes déjà condamnés pour des faits similaires.