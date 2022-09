Covid-19: lancement de la campagne de vaccination automnale en région verviétoise

Le centre de Pepinster (hall du Paire)sera accessible du 12 septembre au 5 novembre; Herve (hall de Criées)du 12 au 16 septembre, du 10 au 15 octobre, et du 31 octobre au 5 novembre; Malmedy (Malmedy Expo)du 3 au 8 octobre, du 17 au 22 octobre; Lierneux (au Vicinal)du 19 au 24 septembre et du 24 au 29 octobre; Spa (la Fraineuse)du 26 septembre au 1er octobre.

"Dans un premier temps, les personnes âgées de 65 ans ou plus, les personnes immunodéprimées et les professionnels de la santé seront invités par courrier et par ordre d’âge dégressif à prendre rendez-vous, via Doclr, dans un centre de vaccination. Les 50 - 65 ans seront invités à prendre rendez-vous par la suite. La population âgée de 18 ans et plus pourra ensuite également se faire vacciner sur base volontaire. Il est également possible, pour les personnes ayant 18 ans ou plus et souhaitant se faire vacciner, de s’inscrire sur la plateforme QVax afin de recevoir une dose de vaccin en "last minute". Les vaccins administrés dans le cadre d’une quatrième dose seront des vaccins adaptés aux variants omicron", conclut l’AGEF.