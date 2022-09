Sans scrupule, des voleurs ont embarqué les tablettes de l’école spécialisée Saint-Joseph à Dolhain

C’est un membre de l’équipe éducative, qui habite non loin de l’école, qui a donné l’alerte. Samedi, elle organisait une fête chez elle. En repartant, l’un de ses convives a remarqué la présence d’une échelle posée sur la façade. Les cambrioleurs ont visiblement utilisé celle-ci (qui provient du centre scolaire secondaire, juste à côté), pour passer par la fenêtre du secrétariat."Ce sont principalement les bureaux qui ont été visités, explique Émilie Defraiteur, la directrice.Dans les valises, se trouvaient des IPads et des tablettes Lenovo. Ces dernières, les Lenovo, provenaient d’un don fait suite aux inondations.Ils nous ont aussi volé un peu d’argent liquide mais cela ne s’élève pas à plus de 5 €."

Une intrusion a également été remarquée au niveau de l’établissement secondaire. Les voleurs se sont rendus dans la pièce où sont conservés les enregistrements de vidéosurveillance afin de subtiliser ceux-ci. »Ce qui nous révolte, c’est qu’on a déjà tout perdu dans les inondations, lance la directrice.Ici, on pense surtout aux élèves. Comment peut-on voler ainsi des enfants? »L’école espère pouvoir récupérer rapidement du matériel. Une plainte a bien sûr été déposée à la police.