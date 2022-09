"J’ai une spondylarthrite ankylosante (NDLR: une forme d’arthrite inflammatoire). Et au niveau des douleurs, c’est très compliqué, confie la jeune femme, qui souhaite aussi continuer à consacrer du temps à ses trois enfants. J’ai décidé de penser à moi."Ce n’est toutefois pas sans un pincement au cœur qu’elle quittera le centre public d’action sociale."Quand je me suis lancée sur la liste électorale en 2018, j’avais évidemment d’autres buts et d’autres espoirs. Mais voilà, déçue, je ne le suis pas. C’est comme cela."Justine Denis ne fera néanmoins pas totalement une croix sur son engagement au sein de la commune."Je resterai conseillère communale et je continuerai de m’investir au niveau local mais sur de plus petits projets", assure-t-elle.

Arrivée à la tête du CPAS juste après les inondations et ayant été elle-même sinistrée, elle prend malgré tout les choses avec philosophie. »C’est un mauvais timing. » Si des discussions ont déjà eu lieu en interne, il est encore trop tôt pour évoquer le nom de la personne qui lui succédera.