Le BrewLab devient la Brasserie de Verviers et sort sa gamme de bières «4800»

"Une réflexion était latente depuis un moment, explique Sébastien Reinders.Le BrewLab s’est monté sur de l’expérimentation. On faisait beaucoup d’expériences avec des légumes, des ingrédients qu’on ne met pas souvent dans la bière. Le nom et nos produits avaient tendance à masquer un peu notre identité verviétoise."Dans le milieu brassicole, le BrewLab est connu et reconnu."Mais pas à Verviers, déplore-t-il.Or nos clients sont à Verviers. Nous voulons être locaux."

Après mûre réflexion, l’équipe a décidé de joindre la parole aux actes en devenant La Brasserie de Verviers."Cela tombait sous le sens: nous sommes la seule brasserie verviétoise en activité, indique-t-il.On voulait aussi changer la gamme pour proposer des produits plus communs. Il fallait alors trouver un nom. Et “4800” s’est imposé. Nous sommes tous des locaux, liés à l’associatif, au monde culturel… On trouvait qu’il était intéressant d’être hyperlocalisé."

Déjà trois bières

©EdA LABEYE Philippe

De ce fait, la Brasserie de Verviers met de côté la quarantaine de recettes imaginées avec le BrewLab."Il reste encore un peu de stock chez nos revendeurs mais nous ne les produirons plus". Elle proposera désormais une Pilsner Ale."Il s’agit d’une pils légère qui sera disponible en grande quantité et qui sera mise en avant partout. Elle titre à 5,4°", lance Sébastien Reinders. D’autres bières plus typées et éphémères sont aussi prévues. " Pour la fin de l’été et l’automne, nous aurons aussi la Berliner Weiss, à la framboise et à la rhubarbe. Après, nous préparerons le Milky Stout, à base de noix de coco. Il y a du riz, du lait, soit tous les ingrédients de la tarte au riz, avec la coco des macarons en plus."

Pour le concocter, l’ASBL continuera de recourir à des ingrédients les plus locaux possible."On travaille par exemple avec des houblons belges et de Strasbourg."Grâce à de nouvelles machines, une étiqueteuse et une embouteilleuse entre autres, elle pourra produire davantage."On va maintenant pouvoir faire des fûts. On aura ainsi la possibilité d’être présent tout le temps dans les établissements horeca."Les "4800" se retrouveront aussi auprès des distributeurs habituels de la microbrasserie, tels que Blérot, l’Orchestre à Pots ou Peiffer Drink. L’objectif pour cette année est de sortir 100 hectolitres.

La Vesdre comme liant

Le design des étiquettes a été revu. On y retrouve notamment une phrase: "Là où coule la rivière"."On est une brasserie de vallée. Cela nous a un peu porté préjudice l’année passée(NDLR: les lieux ont été inondés)mais c’est notre sous-nom. Le logo est un V avec du houblon dedans".

Une citation figure aussi sur chaque bouteille, celle de Victor Hugo, qui évoque la vallée de la Vesdre."On s’en est inspiré: la Vesdre est notre liant", conclut Sébastien Reinders.

©EdA LABEYE Philippe

www.brasseriedeverviers.be