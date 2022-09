Herve: la Jeunesse de Julémont fête ses 150 ans

"Nous sommes les premiers surpris d’une telle longévité",révèle Baptiste Charbon, membre de la Jeunesse de Julémont depuis 2010 et vice-président depuis cette année. Ce 150e anniversaire sera donc célébré en grande pompe entre le 16 et le 25 septembre."Nous voulions marquer le coup et pas uniquement réaliser les activités classiques. L’objectif est de montrer au village notre fierté de représenter ce comité.Nous désirons rassembler l’entièreté de Julémont et les alentours comme de coutume. Beaucoup de villageois viennent de rejoindre la Jeunesse et cela nous laissera l’occasion de raconter son histoire via un reportage photo. Nous avons même retrouvé des images d’avant la guerre 14-18."