Agriculture: «Les stocks sont insuffisants, dès le départ, pour nourrir le bétail cet hiver» (Notre série sur la Foire agricole de Battice 5/5)

L’impact de la sécheresse

Les prairies totalement roussies sont l’une des conséquences les plus visibles de la vague de sécheresse qui s’est abattue sur l’Europe cette année. Pour nos agriculteurs, cela se traduit par une récolte particulièrement mauvaise."En général, selon les régions en Wallonie, on va faire trois, quatre ou cinq coupes d’herbes par an. Cette année, dans certaines régions, les agriculteurs n’ont pu en faire qu’une. Cette coupe, c’est leur réserve alimentaire pour l’hiver."

Ces stocks ne seront donc pas suffisants, d’autant plus que les agriculteurs sont d’ores et déjà obligés de les utiliser. L’été n’est même pas fini."Il n’y a plus rien à manger dans les prairies, de nombreux animaux sont donc déjà rentrés dans les fermes. Et on doit commencer à les nourrir – beaucoup plus tôt que d’habitude – avec des stocks qui ne sont pas là. Cet hiver, il va donc falloir acheter des aliments à un moment donné."

«La plupart des vaches sont aujourd’hui rentrées pour être nourries.La quantité d’herbe n’est pas suffisante dehors.» ©EdA LABEYE Philippe

L’impact de la guerre en Ukraine

Mais où? Les récoltes de nos cultivateurs ont aussi été impactées. La sécheresse est globale en Europe. Et cette année, impossible de compter sur l’Ukraine, considérée comme le grenier de l’Europe, ravagée par la guerre. " Cette année, il va falloirespérertrouver des aliments suffisants sur le marché, commente Alain Hogge.S i des aliments il y en a, on sait qu’il n’y en aura pas suffisamment."Les prix vont donc exploser.

Tout comme celui de l’énergie, qui impacte déjà durement le monde agricole."Avec la flambée des prix de l’énergie, c’est tous les coûts de fonctionnement d’une exploitation qui ont augmenté."

Alors que faire?"Si les stocks ne sont pas là, vous pouvez peut-être un peu diminuer la quantité d’animaux, mais vous diminuez alors la production globale du troupeau. Et vu que vous avez besoin des rentrées pour payer les aliments, c’est un peu le serpent qui se mord la queue…"

Alors oui, le prix du lait est bon aujourd’hui (environ 50-55 cents le litre, contre 20 cents en 2009). Mais, il risque bien vite de ne plus être suffisant, face à la flambée générale des coûts qui s’annonce. C’est déjà le cas d’ailleurs pour l’élevage allaitant, où le prix de la viande n’est déjà plus en adéquation avec celui des coûts d’exploitation, constate le directeur général. L’hiver vient, avec son lot d’incertitudes pour tout le secteur agricole.