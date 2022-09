Un GAL Haute-Amblève? Les communes du sud passent leur tour (4/5 série Foire agricole de Battice)

Le Parc national, en priorité

"Nous avons décidé de ne pas embrayer sur cette demande, au vu de l’énorme dossier du Parc national sur lequel on travaille beaucoup,répond Daniel Stoffels, bourgmestre de Waimes.Certains bourgmestres - que je ne citerais pas - avaient l’impression que c’était une couche de lasagne en plus, au vu déjà de toutes les commissions. Le GAL avait un certain intérêt, mais ce n’était pas une priorité."

Le dossier du Parc national Hautes Fagnes l’est par contre. Toutes les forces sont donc tournées vers cet énorme projet, qui doit être déposé pour le 1er octobre."On est peut-être 4esur 4, mais nous nous battons pour être dans les deux premiers.Plus de 30 personnes travaillent dessus, avec un bureau d’étude marseillais. Disons qu’on ne voulait pas se dissiper dans plusieurs dossiers et perdre en efficacité."Et d’ajouter: "Les deux projets se rejoignent un peu dans leurs missions. Recréer des situations c’est bien, mais il faut les pérenniser par après. Et on voit que certains GAL vont être supprimés."

Du côté de l’ASBL Haute-Amblève,"on se range à l’avis des communes", répond Frédéric Cheslet, vice-président, désirant consolider avant tout les relations, mais"toujours là et motivé".D’ailleurs, ce véritable réseau (qui regroupe sept communes : Waimes, Malmedy, Stavelot, Trois-Ponts, Stoumont, Lierneux et Amblève) continue ses missions avec enthousiasme, pour promouvoir la production locale et valoriser les travailleurs et entreprises du coin. "On veut mettre en avant les différents acteurs qui, au quotidien, œuvrent à tirer cette région vers le haut, GAL ou pas GAL."Des Awards seront organisés à la fin de l’année.

«L’un n’empêche pas l’autre»

"Je trouve ça dommage que les communes ne souhaitent pas déposer une candidature, car c’était un bon projet de GAL. Le dossier était structurant, surtout à travers ce véritable partenaire privatif",commente le député provincial malmédien André Denis, qui avait appuyé le projet de l’ASBL. Avec le GAL, c’est un budget de 120 000 euros annuels pendant 5 ans, qui en découle, dont 10% à charge théoriquement des communes du GAL, rappelle-t-il."Les structures sont quelque part complémentaires. Dans le contexte actuel, avec les difficultés financières qui se profilent, pour notamment les communes, je pense que tout est bon à prendre."La porte de la Province n’est en tout cas pas fermée.