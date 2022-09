L’hôtel-restaurant Le Roannay officiellement rouvert à Francorchamps

La partie "hôtel" a officiellement ouvert le 24 août, dans le cadre du Grand Prix de Formule 1. Et elle affichait complet, du mercredi au dimanche inclus."Tout s’est très bien passé,raconte Valérie China, directrice du Roannay.C’est vrai que rouvrir sur une semaine de F1 rajoute une petite pression supplémentaire mais nous étions prêts."

Au total, 16 chambres ont été repensées, dont 6 suites. Modernes, confortables et design, elles ne manquent pas non plus de rappeler le cadre dans lequel elles s’inscrivent, à savoir le milieu automobile."On retrouve par exemple des touches de cuir, dans les chambres, et des photos du circuit dans l’entrée de l’hôtel", précise-t-elle. Un espace wellness privatif avec sauna, hammam, jacuzzi et des matelas de massage à hydrojet est également disponible, ainsi qu’un espace événementiel doté d’une terrasse spacieuse avec vue sur l’héliport.

Des lieux qui ont visiblement séduit les premiers visiteurs."On a reçu en effet des clients qui avaient déjà séjourné au Roannay auparavant. Comme ce sont des agences qui réservent le logement pour eux, ils ne savaient pas forcément qu’ils allaient arriver dans un nouvel hôtel. C’était chouette parce qu’ils étaient très surpris et évidemment enchantés,sourit la directrice.On a également eu la visite de nombreuses personnes qui étaient clientes dans le passé et curieuses de voir les changements."

Un restaurant ouvert à tous

Ce mercredi 31 août marquait aussi l’ouverture du restaurant gastronomique dans lequel officie le chef Mathieu Vande Velde, sous la gestion du chef David Martin, doublement étoilé au Guide Michelin pour son restaurant la Paix à Anderlecht. Soucieux de conserver l’âme du Roannay, tous deux y proposent une carte"aux accents locaux et une ouverture sur le monde", déclinées actuellement via trois menus.

Avis aux amateurs de bonnes tables, le restaurant est accessible à tous, que vous soyez ou non résident à l’hôtel.

www.roannay.be