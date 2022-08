Verviers: plus de moyens pour aider les handipreneurs

Et pour cause, deux réformes sont en cours au niveau wallon. L’une vise notamment davantage de bien-être et de développement sur le marché du travail pour les personnes en situation de handicap. Il est aussi question d’ajuster le prix du travail au niveau de l’allocation d’intégration et d’un allongement de la prime d’indépendant handicapé de l’AViQ à 3 ans avec maintien total de la prime."Ceci, c’est quelque chose que l’on demande depuis la création de l’ASBL", explique le Verviétois.

Il y a toutefois encore des progrès à faire. "Les conseillers en création d’entreprises n’ont pas de connaissances en matière de handicap, notamment par rapport à la législation."Depuis 7 ans, l’ASBL Handijob’Project poursuit donc son travail de sensibilisation auprès de structures telles que Job’in, Step Entreprendre ou l’UCM. " C’est important de les conscientiser: l’entreprenariat n’est pas que pour les personnes valides", martèle Mohamed El Hendouz.

Mais cela demande des moyens."Nous demandons aux autorités publiques d’envisager la création d’un fonds de solidarité pour les handipreneurs qui sera financé en partie par l’exonération des cotisations sociales des indépendants et PME. Ce fonds permettra de soutenir les handipreneurs, tant au niveau du lancement, de l’aménagement raisonnable, de la consultance, etc."

Pour faire passer son message, Mohamed El Hendouz a imaginé, en collaboration avec un artisan stembertois, GL Créations, une ardoise qui prend l’exemple du physicien Stephen Hawking. Aurait-il eu la même carrière en Belgique? Le Verviétois n’en est pas convaincu. De son côté, avec son ASBL, il a accompagné 400 personnes depuis 2015."Dont 40 personnes qui ont créé leur entreprise."