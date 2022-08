– Humour avec Fabian Le Castel et son one-man-show Médisant de scène, le samedi 17 septembre à 20h.

Voilà 10 ans que cet imitateur sévit sur scène. Toujours aussi vocalement schizophrène, il devient au contact du mordant Jérôme De Warzée de plus en plus satirique et grinçant. Médisant de scèneest un spectacle drôle et volontairement piquant qui dégomme la télévision, la politique, la chanson et les peoples. Performances vocales, nouveaux personnages, grincement de dents et fous rires, un spectacle totalement rock’n lol.

Tarif: 28 €; 1,25 €/Art. 27.

– Humour toujours avec Arnaud Tsamère et Renaud Rutten et leur Duel d’impro, le vendredi 23 septembre à 20h.

Renaud Rutten contre Arnaud Tsamère. C’est un duel mais pas au pistolet. C’est pire: c’est un duel d’improvisation. Vous risquez de mourir de rire.

Les deux comiques seront arbitrés par un troisième compère, Didier Boclinville, qui explique:"Ils n’ont aucune idée de ce qu’ils vont dire sur scène. Moi, je demande au public des thèmes qu’ils notent sur un petit papier, et pendant le spectacle, je trie ça, je choisis. La difficulté, c’est ça, on ne s’attend à rien de ce qui va se passer et souvent, même moi, qui suis pourtant dans le spectacle, je suis surpris par leur folie."

Spectacle sans entracte presque complet.

Tarif: 40 €, 35 € en prévente, 1,25 €/Art.

– Ouverture de la saison jeune public, le dimanche 25 septembre dès 10h.

Venez lancer la saison jeune public du Centre culturel avec vos tout-petits (dès 3 mois) et assistez au choix à un, deux ou trois des spectacles!

- Babysses, à 10 h et 15h, dès 4 mois. Dans un décor marin, entre lumières, textures et poésie, la danseuse Erika Faccini invite les petits à la rêverie… À l’issue de la pièce dansée, les jeunes spectateurs sont invités à rentrer dans l’espace pour toucher, explorer, découvrir, vibrer et respirer tous ensemble…

- Sous la table, à 10h30, 11h15, 12h, 13h45, 14h30 et 15h15, dès 6 mois. Les comédiennes/manipulatrices des Zerkiens reviennent avec un spectacle d’ombres et de lumières dans lequel les spectateurs se glissent sous une table. Le spectacle (15 minutes) est suivi d’un atelier de manipulation d’ombres (15 minutes).

- Bloutch, à 16h, pour petits et grands. Le duo Bloutch propose un spectacle bourré de chansons qui crépitent sous la langue, de comptines remplies de vitamines et de fables pas banales, qui font rire et réfléchir.

Tarif: 3 € par spectacle et spectateur.

– Cinéma avec le retour de la Toile du mercredi, le mercredi 28 septembre à 20h. Projection gratuite deNobody has to know, dans le cadre de la fête de la Fédération Wallonie – Bruxelles en présence du réalisateur Bouli Lanners. Version originale française (sous-titres pour sourds et malentendants sous réserve de disponibilité).

Phil s’est exilé dans une petite communauté presbytérienne sur l’île de Lewis, au nord de l’Écosse. Une nuit, il est victime d’une attaque qui lui fait perdre la mémoire. De retour sur l’île, il retrouve Millie, une femme de la communauté qui s’occupe de lui. Alors qu’il cherche à retrouver ses souvenirs, elle prétend qu’ils s’aimaient en secret avant son accident…

Verre de l’amitié à l’issue de la séance.

Infos et réservations: Centre culturel (rue Grétry 10) au 087899170 ou via www.ccwelkenraedt.be.