Les astuces et conseils pour tailler ses fruitiers comme un pro

En arboriculture, on sépare traditionnellement les arbres en deux catégories: les pépins (pommes et poires) et les noyaux (pruniers, cerisiers…). Si les pépins supportent très bien la taille, les noyaux ne l’apprécient guère."On est donc obligé de les tailler plus souvent mais plus légèrement."

Pourquoi tailler?

"La taille des arbres fruitiers favorise la reprise, qui est d’ailleurs moins facile pour les arbres à noyaux qu’à pépins. Grâce à la taille, on obtient des charpentes d’arbres robustes rapidement, tout en permettant à la lumière de passer partout dans la ramure de l’arbre."

La fructification d’un arbre étant directement tributaire de la quantité de lumière qu’il reçoit, il serait dommage de le laisser buissonner un peu trop."Il faut alléger et éclaircir la charpente de l’arbre tout au long de sa vie."Enfin, tailler améliore également l’état sanitaire de l’arbre."La plupart des ennemis d’un arbre fruitier sont les champignons, qui aiment l’humidité."

Quels outils?

Enfin convaincu de l’intérêt de la taille? Reste à vous équiper. Heureusement, il n’y a pas besoin de beaucoup d’outils pour s’attaquer à l’entretien de vos fruitiers."Il faut un sécateur de bonne qualité et une scie d’élagage spécialement adaptée à la coupe du bois vivant, ainsi (plus tard) qu’une échelle, répond Éric Goosse.Mieux vaut se faire conseiller."Vous pensiez utiliser une tronçonneuse? Laissez tomber, au risque de faire un massacre, prévient notre spécialiste.

Comment?

Veillez à suivre quelques règles de base avant de tailler votre arbre."Quand on enlève un rameau, on le supprime complètement à son point de départ, exactement à l’endroit où il devient cylindrique. En principe, on ne coupe pas une branche dans sa longueur", explique pour commencer notre expert.

Attention à bien choisir des branches séparées de 10 à 20 cm entre elles, sur le tronc."Si les tiges partent toutes du même endroit sur le tronc, cela crée un étranglement voire une déchirure de l’arbre."Évitez aussi les entre-écorces, c’est-à-dire une branche partant du tronc et partageant une écorce commune avec ce dernier."Si on ne fait rien, l’arbre va s’ouvrir en deux avec le poids des fruits. La solution est simple: on supprime un des deux rameaux."

Vous venez d’acheter un arbre fruitier? Attention à bien enlever toute végétation qui apparaît sous la greffe, au risque que celle-ci ne se développe au détriment de la variété greffée. Enfin, taillez régulièrement mais de petites branches, afin que votre arbre cicatrise rapidement."C’est d’autant plus important dans le cadre d’arbre à noyaux."

Quand tailler?

L’idéal est de tailler les fruitiers pendant la circulation de la sève, pour que l’arbre puisse cicatriser immédiatement: soit d’avril jusqu’à fin août."Pour les novices, ceux-ci peuvent tailler en avril lorsqu’il n’y a pas encore de feuilles, la cicatrisation démarrera tout de suite. Mais l’été est aussi un moment idéal. L’inconvénient, ce sont les feuilles qui masquent les branches." Petite astuce pour s’y retrouver:"Se mettre debout, au pied de l’arbre contre le tronc et lever la tête pour voir la charpente par en dessous."

Du 1er septembre au 1er avril: on ne touche donc à rien. »C’est d’une logique implacable: en septembre la sève descend donc la cicatrisation commence plusieurs mois après, ce qui est une aubaine pour les champignons et les maladies. »