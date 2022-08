On démolit Bruyères

D’abord, c’est le cahier des charges en vue de la démolition de l’ancienne école maternelle de Charneux qui a été voté. Située rue Haméval, le site est inoccupé et la partie gauche de ce dernier présente des problèmes de sécurité. L’idée étant alors de raser le bâtiment pour en faire, dans un premier temps, un parking. A ce jour, aucun projet de construction d’un nouveau bâtiment n’est au programme.

À noter qu’il n’est pas question dans cette démolition de s’attaquer à l’ancien vicariat attenant à l’école qui, pour rappel, avait été acheté à la paroisse par la Ville (qui, cette dernière, était déjà propriétaire du terrain).

L’opposition EPH (Ensemble Pour Herve) a réinsisté sur la nécessité de développer là"un projet utile et d’intérêt collectif pour le village et ses alentours". Se déclarant porte-voix des habitants, les conseillers de l’opposition ont relayé leur volonté d’organiser une consultation citoyenne et un travail collaboratif autour de la réaffectation de ce lieu.

On construit à Bruyères

Autre projet mis sur la table du conseil, celui des travaux à l’école communale de Bruyères, rue de la Grotte. Ici, il est question de démolir les modules préfabriqués qui abritent actuellement deux classes et de construire des nouvelles pour les remplacer. Le marché de service pour l’auteur de projet a été soumis au vote.

Pour rappel, Herve avait obtenu des subsides pour le projet. L’opposition EPH a par ailleurs interrogé le Collège afin de savoir si les nouveaux locaux prévus prenaient en compte"une évolution potentielle de la population de l’école et s’ils pourraient être polyvalents". Ce qui sera visiblement le cas.

Autres points

1. Sécurité dans les plaines de jeuxL’opposition EPH a interpellé la majorité sur l’entretien des plaines de jeux"et la présence des fiches de vérification (et des vérifications elles-mêmes!) sur les aires de jeux".Une question d’actualité faisant suite à un courrier envoyé par une maman à l’ensemble du conseil communal relatant un accident vécu par son fils dans une plaine de jeux hervienne (il s’est fracturé les deux bras en jouant sur une balançoire). La majorité a affirmé que les vérifications se font chaque mois par les services communaux et annuellement par une société extérieure qui vérifie les modules.

2. Différents subsidesDifférents subsides ont été approuvés ce lundi soir en séance publique. Un subside de 2500 euros à la Croix-Rouge du plateau, de 500 euros au Centre Médical Héliporté, 400 euros aux associations sociales et familiales et 600 euros aux groupements du troisième âge.

3. Pharmacie dans le centre?Le groupe de l’opposition EPH a été informé du souhait d’une pharmacie du centre de Herve de déménager de quelques centaines de mètres de son emplacement actuel, vers un projet urbanistique en cours, rue de la Clef et de Soumagne. Le groupe a interrogé le collège pour connaître sa position sur le sujet"mais ce dernier n’a pas souhaité en parler en séance publique. Sachant que la pharmacie a obtenu les accords du fédéral (ministère de la santé, commission des médicaments), EPH soutient ce souhait de déménagement, qui permettra une meilleure accessibilité pour tous", indique l’opposition.