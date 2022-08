Arme prohibée, conduite sous influence et résistance lors d’un contrôle routier à Eupen

Ce mardi 30 août vers 16 heures, un automobiliste de 50 ans a été contrôlé à Eupen, Herbesthaler Strasse. Lors du contrôle, les policiers ont immédiatement remarqué une odeur d’alcool qui était en fait celle du passager de 52 ans, mais pas du conducteur. Lors des échanges avec les policiers, le conducteur est devenu de plus en plus menaçant et s’est mis à les insulter, relate la zone de police Vesdre-Gueule. Il s’est avéré que le conducteur était, lui, sous l’influence de stupéfiants. Une matraque et un marteau ont également été retrouvés dans le véhicule. Il a été arrêté des suites des insultes et des agressions physiques. Son permis lui a été retiré pour 15 jours.