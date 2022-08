Verviers: l’entrepreneuriat abordé autour d’un croissant

"Quand on se lance, on peut être doué dans l’activité qu’on va commencer mais ce n’est pas toujours évident de gérer le côté financier", explique Marine Detry, membre de l’équipe du Hub créatif de Verviers. L’événement qui se déroulera le 1er septembre prochain, au Grand Bazar, de 8 h 30 à 10 h 30, sera l’endroit idéal pour répondre aux questions des entrepreneurs, créateurs et porteurs de projet qui se lancent. Les organisateurs (le Comptoir des ressources créatives de Verviers, le Hub créatif de Verviers, l’IFAPME et Job’In) ont collaboré pour offrir, en un seul et même endroit, un maximum d’experts qui répondront aux inquiétudes et/ou questions des participants. Toutes les questions seront abordées de la communication au Business Model Canvas (BMC), en passant par le financement et la question de la propriété intellectuelle (PI). " L’idée du petit-déjeuner, c’est un espace cafétéria-rencontre dans lequel on espère que les entrepreneurs se rencontrent entre eux et qu’ils partagent leurs expériences". Le petit-déjeuner sera servi en dehors des stands d’experts et sera gratuit!