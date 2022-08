Notre série sur la Foire agricole de Battice (2/5): mauvaises herbes: ne les jetez pas, mangez-les!

Pâquerettes, plantain, orties…

Son premier conseil? S’en tenir à celles qu’on connaît bien. "En cueillette de plantes sauvages, mieux vaut commencer par des plantes que tout le monde peut identifier et être sûr de ne pas se tromper. Les ressemblances entre certaines plantes sont parfois très fortes", commente-t-elle. D’autant plus pour les novices. Dans les jardins, foncez sur les pâquerettes, pissenlits, trèfles rouges, plantain et – évidemment – les orties qui se cuisinent facilement. Plus surprenant, le gaillet gratteron (le fameux "plaque-madame") se mange aussi. Cette plante "velcro" peut se déguster crue ou cuite. "Attention à bien filtrer la soupe, car les tiges sont assez fibreuses",recommande notre spécialiste. Côté goût, celui-ci serait similaire au petit pois.

Attention à ne pas faire de cueillette dans les endroits pollués. Évitez les bords de route, pollués par les pots d’échappement. Pour ceux qui n’ont pas de jardin à la maison, pensez aux RAVeL, conseille Lola Mignon. Préférez les plantes en hauteur et nettoyez correctement celles recueillies au ras du sol, au risque d’être surpris par le goût peu ragoûtant de l’urine d’un animal. Et puisque celle du renard peut-être très dangereuse, mieux vaut ne pas louper cette étape.

Faites simple

Ne vous lancez pas dans des recettes trop élaborées pour commencer."Faites-vous plaisir, avec des salades, soupes, desserts. L’objectif est de conserver l’enthousiasme."D’ailleurs, certaines plantes peuvent tout simplement remplacer une épice ou autre légume dans une préparation. " L’alliaire a un arrière-goût d’ail et peut intervenir dans des recettes de coulis, pesto ou simplement mélangé à du fromage blanc servi sur des petits toasts."

Même en pâtisserie il est possible d’utiliser des plantes sauvages comme la fleur de la Reine-des-prés, qu’on trouve à côté des ruisseaux."La saveur s’apparente au massepain. On peut donc l’intégrer à des biscuits, gâteaux ou en faire un sirop pour sucrer son eau."Le miel de pissenlit (crameillotte) est aussi un classique apprécié."Si on aime être un peu audacieux en cuisine, il ne faut pas hésiter à tester."Puis si c’est raté, vous n’aurez plus qu’à recommencer. Ces plantes poussent de tout de manière aussi vite que de mauvaises herbes.

Quand cueillir des plantes sauvages?

Vous avez envie de vous lancer? Commencez par aller jeter un œil à votre jardin, pour y découvrir ce qu’il propose en termes de mauvaises herbes. Si ces dernières n’ont pas résisté à la sécheresse, attendez tout simplement le printemps prochain."C’est la période la plus intéressante et la plus foisonnante."Le calendrier de cueillette sauvage de GoodPlanet.be est ultra-pratique et permet de savoir quand et quelle partie de la plante cueillir (feuilles, fruits, racines, fleurs, tiges). https ://bosquets.be/docs/Calendrier-de-cueillette-sauvage_2016.pdf

©ÉdA LABEYE Philippe

D’ici là, n’hésitez pas à aller lire les bienfaits de ces plantes afin de vous motiver, conseille Lola Mignon. Sources de protéines, de vitamines et minéraux, de nombreuses plantes sauvages permettent de booster notre immunité. Vous l’aurez compris, certaines de ces mal-aimées ont, en fait, vraiment tout pour plaire. Il serait dommage de s’en passer.

. ©ÉdA LABEYE Philippe

Recette: un cake d’orties ultra-savoureux

:100 g d’orties fraîches, 3 œufs, 200 gr de farine, 1 sachet de levure, 10 cl de lait de soja, des tomates séchées, 1 poivron coupé en petits cubes, 150 g de feta, 8cl d’huile d’olive, sel, poivre, noix de muscade. Vous pouvez ajouter, au choix, des pignons de pin, graines de tournesol et/ou de courge, câpres…

:"Préchauffez votre four à 180°. Faites tremper les feuilles d’orties dans de l’eau vinaigrée.Blanchissez-les dans une casserole d’eau bouillante. Versez-les dans une casserole d’eau glacée pour qu’elles gardent leur belle couleur verte. Égouttez-les. Dans un plat, mélangez les œufs, le lait de soja, l’huile, les épices.Ajoutez la farine et la levure. Remuez jusqu’à ce que la préparation soit homogène. Incorporez la feta, les orties, le poivron, les tomates, éventuellement des câpres… Verser la préparation dans un moule à cake. Saupoudrer de graines mélangées. Enfourner dans le four préchauffé pendant 50 min environ." Bon appétit!

Infos sur www.centreloree.be et @oree.asbl sur Facebook