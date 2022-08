Pepinster: une rentrée sur le thème de la tribu indienne pour la 1re primaire de l’école Verdi (photos + vidéo)

En collaboration avec l’institutrice, Christelle Kesteloot, David Englebert, artiste pepin d’origine et ancien élève de l’établissement, et Nicolas Thiry, qui ont fondé ensemble la start-up UEssential, ont redécoré les lieux pour y aménager un espace sur la thématique des Indiens d’Amérique."L’idée était vraiment de faire comprendre aux enfants qu’ils font désormais partie d’une tribu, d’amener un esprit de cohésion et de rassembler, encore plus après les événements difficiles vécus l’année dernière", explique Nicolas Thiry.

Au mur, une imposante photo rappelle les réserves indiennes et de (fausses) peaux de bêtes suspendues et déposées sur deux estrades de bois donnent le ton. Derrière le totem, dans le coin, un véritable tipi a été monté, avec un ciel étoilé."Les enfants pourront aller se poser à l’intérieur quand ils sont tristes ou en colère", précise celui qui a financé le projet. Au centre de ceconseilde Sioux, un "feu", qui change de couleurs grâce aux LED, permet aussi à l’institutrice de faire passer différents messages: vert, tout va bien; rouge, les élèves ne sont pas sages. "Là aussi, ils pourront travailler sur les émotions."

Le défi n’était pas forcément évident à relever car le conteneur, loué, ne pouvait connaître de grandes modifications."On ne peut par exemple rien accrocher,indique-t-il.On a donc dû construire des structures autoportantes."Autant que possible, le duo s’est fourni auprès d’enseignes du coin."Pour le matériel de bricolage, on est allé chez Déma. Les tissus, eux, viennent de chez Chamick. C’était aussi une volonté de soutenir les commerçants locaux", assure Nicolas Thiry.

Autant dire que les yeux des petits élèves, tous munis d’un serre-tête à plume, ont brillé à la vue de ce décor."Le bâtiment des maternelles se trouve un peu plus loin. On voulait donc que l’entrée en primaire se fasse en douceur et qu’ils investissent les lieux sans crainte", note Michèle Thirion, la directrice de l’école.

"On viendra se dire bonjour ici, lire des histoires ou encore écouter de la musique, détaille aux enfants Madame Christelle.Elle vous plaît, votre classe?"Le "oui" collégial et sincère qui a suivi cette question ne laisse aucun doute: mission accomplie!