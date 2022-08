Onze personnes ont été privées de liberté lors de FiestaCity à Verviers

«En matière de gestion, contrairement aux années précédentes, le site n’était plus entouré de barrières et le dispositif était allégé avec la suppression des contrôles d’accès et des fouilles», indique la zone de police Vesdre. Afin de garantir un maximum la sécurité, des mesures de circulation et de stationnement avaient toutefois été mises en place, via l’installation de blocs en béton dans tous les accès au périmètre et de zones de stationnements précises pour les personnes habilitées. «Ce sont ces aspects qui ont donné le plus de fil à retordre aux services de police, étant donné le manque de respect croissant des usagers qui ont tendance à ne pas respecter les signaux routiers». Quelques usagers ont ainsi eu la surprise de devoir leur véhicule dépanné. «Chaque jour, une petite trentaine de policiers a arpenté le site pour veiller à la sécurité». Au total, 11 personnes ont été privées de liberté sur les trois jours. Les services de police ont dû intervenir à diverses reprises sur le site, principalement pour des débuts de bagarre et des ivresses publiques.