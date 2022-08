1. Des nichoirs

La biodiversité est la clé d’un jardin potager équilibré. C’est en rendant service à la nature que celle-ci nous le rend, explique d’emblée Michaël Dossin, formateur en permaculture, installé en quasi-autonomie à la "Micro ferme du bout du monde", à Spa. Son premier conseil pour protéger efficacement son potager et renforcer les services écosystémiques au jardin?"Installer des nichoirs pour pouvoir accueillir des mésanges."C’est que les mésanges vont consommer les fameuses chenilles de la piéride du chou, ce papillon très commun dont la chenille se nourrit essentiellement de feuilles de choux. Celle-ci peut engendrer de sacrés dégâts au potager."Une mésange consomme jusqu’à 300 chenilles par jour, au moment du nourrissage des jeunes. Avec un couple, ce sont donc 600 chenilles qui disparaissent de votre jardin potager, par jour, sans avoir besoin de rien faire."En permaculture, chaque élément doit remplir plusieurs fonctions, rappelle notre expert. " La mésange va aussi disséminer les graines au niveau du jardin et amener des chants très intéressants qui nous permettent de nous lever de bonne humeur le matin."

2. La bourrache

La bourrache, dont les fleurs sont comestibles, est également une alliée de taille dans le potager."La bourrache sert d’attraction pour la petite guêpe solitaire qui va parasiter les chenilles de piérides, tout en nourrissant les abeilles de façon très importante, puisqu’on l’appelle le pain des abeilles. Et qui dit plus d’insectes pollinisateurs, dit plus de fruits et légumes!"

©EdA LABEYE Philippe

3. Brouillard olfactif

Une troisième action est de mettre en place des plantes répulsives par leurs odeurs (menthe, sauge, thym, mélisse, aneth…) pour les papillons: elles agissent comme un brouillard olfactif. Les papillons se repèrent en effet à l’odeur et vont pondre en fonction des zones d’odeurs qu’ils découvrent, rappelle notre spécialiste.

©EdA LABEYE Philippe

4. Plantes sacrifices

Utiliser des plantes sacrifices, comme la capucine, pour attirer sur celles-ci les piérides du chou."Celles-ci iront ainsi pondre sur la capucine plutôt que sur les choux."

5. La couleuvre

Dans les milieux agricoles, les campagnols et autres rongeurs sont évidemment présents en nombre. Aussi sympathiques soient-ils, ceux-ci dévorent les systèmes racinaires des légumes et arbres fruitiers, endommageant la récolte, rappelle Michaël Dossin."La couleuvre est une excellente alliée pour lutter contre les rongeurs."Avec l’aide de tas de bois, de pierres et d’herbe, il a d’ailleurs recréé un microclimat nécessaire pour accueillir celle-ci sur son terrain à Creppe."Deux individus se promènent aujourd’hui sur les parcelles."

Vous l’aurez compris: en permaculture, tout est systématiquement lié."Cela permet d’amener un jardin à la résilience et à sa capacité d’absorber les chocs au fur et à mesure, tout en minimisant les problématiques."