Verviers : elle retrouve un homme dans sa voiture !

Cette nuit, vers 1h30, une dame de la région verviétoise se rend à son véhicule avec son compagnon. Sur les lieux, elle constate que son véhicule a changé de place et elle retrouve sa voiture à quelques mètres de l’endroit où elle l’avait stationnée, rue du Centre à Verviers. En s’approchant, elle voit un homme à l’intérieur qui ne " semble pas être dans son état normal", elle appelle donc les services de police, nous informe le Parquet. Les agents constatent que l’homme est sous influence et dresse un procès-verbal pour vol. En effet, le contenu du véhicule de la dame est dispersé: " une partie est retrouvée sous le pantalon de l’homme et l’autre partie à proximité du véhicule", ajoute le Parquet. " Les papiers du véhicule auraient été retrouvés sur l’homme, sous ses vêtements". La propriétaire du véhicule précise que sa voiture était verrouillée. L’homme âgé de 40 ans, originaire de Dison, n’est pas connu des services de police. " Il déclare qu’il ne se souvient plus de ce qui s’est passé". L’homme recevra une citation à comparaître devant le Tribunal de Verviers.