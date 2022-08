FiestaCity : Gérard Lenorman en complète symbiose avec le public de Verviers

Bertignac nous a fait chanter

"Vous êtes prêts pour chanter? On compte sur vous!" Ce samedi 23h, c’est une foule en pleine forme qui a repris en cœurQuelque chose ne tourne pas rondavec Louis Bertignac, l’une des têtes d’affiche attendue du festival.

Le chanteur a fait un carton plein auprès du public. ©EdA LABEYE Philippe

Pas question de le rater pour de nombreux fans, présents près des grilles, bien à l’avance, pour ne pas louper une miette du concert du chanteur et guitariste de l’iconique groupe de rock français Téléphone.

Figure emblématique du rock français, l’ancien coach de The Voice (France), durant les deux premières saisons, est un habitué de Verviers, puisque c’était sa troisième fois dans le coin.

Noire de monde, la Place Verte a enchaînéNew York avec toiou encoreCendrillon, des tubes qui réunissent encore aujourd’hui toutes les générations. C.B.

«On ne peut pas garantir à 100% une édition 2023»

L’édition 2022 de la Fiesta City a été la hauteur des attentes des organisateurs. 2023 reste un point d’interrogation.

"Notre objectif est de proposer une affiche éclectique, qui touche un public familial, qui éveil à la culture et à la découverte de nouvelles choses. Et en ce sens, je pense que l’affiche 2022 est intéressante et à la hauteur de nos ambitions cette année",estime Bernard Piron, président de l’ASBL Verviers Music Festival.

«L’affiche de cette édition est intéressante et à la hauteur de nos ambitions cette année.» ©EdA LABEYE Philippe

Lui-même a d’ailleurs fait de belles découvertes, avec notamment Fugo Mango, dit-il."Ykons a mis, une grosse ambiance sur la Place Verte vendredi, samedi après-midi on a eu assez bien de monde, dont certains venant d’un peu plus loin comme des Allemands et Néerlandais. Dès 18h, les tables de l’Horeca étaient fort occupées. Je suis très satisfait", commente Bernard Piron. D’autant plus que cette édition fut particulièrement difficile à boucler. "Il a été très difficile de réunir les fonds, surtout au vu des délais très courts dans lesquels nous avons dû organiser le festival – puisque nous attendions de savoir à quelle sauce nous allions être mangés avec la crise sanitaire. Ce n’est que tardivement qu’on a pu se mettre en route. Et pour mettre sur pied un festival gratuit pour les spectateurs, il faut trouver des généreux mécènes et que les pouvoirs publics suivent."

Alors, si l’édition 2022 a rempli ses missions, juge-il, celle de 2023 est loin d’être assurée; d’autant plus en cette période de crise énergétique, post-inondation, note-il. Les priorités des pouvoirs publics étant autres."A priori, on ne peut pas garantir à 100% qu’il y aura une édition de Fiesta City l’année prochaine."