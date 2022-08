"Avec notre nouveau projet Worriken 4.0, nous visons maintenant le top 10 d’ACSI", déclare le centre Worriken sur sa page Facebook. Début août, le camping Worriken situé à Butgenbach a reçu la mention d’honneur suite à l’ACSI Awards 2022, pour avoir obtenu le plus de votes parmi les campings belges. " Pour nous, c’est une belle récompense du travail que nous avons investi notamment dans les campings. ", se réjouit Björn Pfeiffer. De nouvelles dalles en béton et en gazon garnissent l’entrée et les espaces de stationnement pour faciliter un meilleur accès aux campeurs toute l’année. " Dernièrement, on a constaté que les campeurs ne sont plus seulement présents de mi-juin à mi-septembre. On constate une évolution dans les demandes". En dehors des périodes estivales, les terrains ne sont pas toujours praticables et "c e n’est pas toujours évident pour les campeurs de passer avec leur caravane dans l’herbe humide". D’autres améliorations sont actuellement en préparation: " Avec le projet Worriken 4.0, on prévoit, en plus d’investissements dans la partie camping, de rénover les blocs sanitaires."

50 millions d’euros

Le projet phare du centre sportif de Butgenbach a été élaboré durant l’année 2021 et présenté en septembre dernier. Pour rappel, la Communauté germanophone a déclaré qu’environ 50 millions d’euros seront investis dans d’importants travaux visant notamment à limiter les consommations d’énergies du centre. En plus de cela, la création de nouvelles infrastructures d’hébergement et d’espaces sportifs a été abordée lors des discussions entre la Communauté germanophone et le centre ( voir notre édition de septembre 2021). La phase de planification avait déjà prévu des travaux pour 2023.

Le projet porte sur différents aspects en passant par la rénovation d’hébergements, de restaurant ou encore la création d’un complexe sportif. Worriken 4.0 entend augmenter l’offre sportive et de loisirs du centre. Du côté hébergement, les chalets seront remis à neuf et de nouveaux hébergements de groupe seront créés. Actuellement, ce sont près de 350 lits qui sont disponibles. À l’avenir, ce sera près de 360 lits dont 100 chambres pour 4 personnes entièrement équipées de salles de bains privatives. " On est actuellement dans une phase préparatoire. Nous avons réalisé des études d’énergie et de paysages. On a publié le cahier des charges pour désigner un auteur de projet afin de détailler chaque élément." L’aspect énergétique est déterminant dans une aventure de cette ampleur, le centre devrait d’ailleurs prochainement être raccordé à la commune de Butgenbach, " en ce moment, on travaille avec nos propres puits".

Des campeurs permanents à Butgenbach

90% des emplacements sont occupés toute l’année au camping Worriken.

Worriken 4.0 prévoit la rénovation des blocs sanitaires communs et la création des salles de bains privées. ©EdA LABEYE Philippe

C’est un endroit où il fait bon vivre au camping Worriken situé sur le site sportif à Butgenbach. Ce sont environ 190 emplacements résidentiels qui sont en permanence occupés."Quand des campeurs partent, nous avons une liste de personnes intéressées par la location des parcelles",indique le gérant, Björn Pfeiffer. Il précise qu’il existe aussi 45 emplacements de passage.

Une sécurité accrue sur tout le site

La plage et les activités sportives sont encadrées par des moniteurs brevetés.

Venntastic Beach, un espace surveillé en permanence. ©EdA LABEYE Philippe

"Depuis deux-trois ans, on a limité notre capacité au Venntastic Beach pour assurer la sécurité autour du lac",explique le gérant, Björn Pfeiffer. Les fortes chaleurs attirent de plus en plus de touristes autour du lac de Butgenbach, les places sont donc limitées dans l’espace surveillé pour permettre une surveillance optimale et permettre aux activités nautiques comme les kayaks ou les paddles de circuler librement. La plage compte actuellement une capacité maximale de 1200 à 1300 personnes surveillées par des maîtres-nageurs brevetés," qui participent régulièrement à des recyclages, des formations".Et quand la capacité maximale est atteinte, le centre Worriken est régulièrement en contact avec le lac de Robertville et les autorités,"on informe la police et le bourgmestre quand notre capacité maximale est atteinte. Eux, ils prennent la décision soit de dévier les touristes, soit d’interdire l’accès".

Vite dit

L’affluence des stages d’étéAu centre sportif Worriken, il y a plus de 60 activités qui sont proposées tout l’été pour tous les âges. Le matériel nautique mis en location à la Venntastic Beach rencontre toujours beaucoup de succès en période estivale. " Les stages d’été ont augmenté de manière importante cette année, on est passé de 300 demandes à 600 demandes sur les 7 semaines de vacances", s’étonne le gérant du centre, Björn Pfeiffer. Ce sont des activités variées qui se déroulent chaque semaine du lundi au vendredi, elles sont adaptées en fonction de l’âge des enfants.

Le sport nautiqueOutre les activités classiques, le centre propose aussi de la planche à voile ou du paddle. Les activités sont encadrées soit par des moniteurs sportifs soit par le personnel permanent. Il existe aussi la possibilité de louer du matériel nautique, " à ce moment-là, c’est la responsabilité de chacun mais les personnes sont obligatoirement équipées d’un gilet de sauvetage", rassure le gérant.

L’initiation à la voileD’autres sports, comme la voile, sont aussi proposés."En général, le vent est bon sur le lac pour pratiquer cette activité."Dès 11 ans, l’aventure est possible, il s’agira plutôt d’une initiation,"on n’a pas les capacités de proposer un entraînement plus régulier".

Le parcours Vita et sa tyroliennePour plus de sensation, le parcours Vita est aussi très apprécié. Différents niveaux en fonction du public de l’accrobranche pour prendre un peu de hauteur en passant par une descente sur une tyrolienne seront au programme.

Toutes les activités sont à retrouver sur le site www.worriken.be