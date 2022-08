Mai Minus lance sa boutique physique à Herve, place du Marché

En septembre 2021, c’était le lancement de la boutique en ligne. Moins d’un an plus tard, Mai Minus lance sa boutique… physique! Elle est située place du Marché, 31 à Herve et est ouverte depuis le 19 août. " La boutique en ligne, c’était un peu un test parce que mon rêve a toujours été de lancer ma boutique" raconte Sophie, gérante de la boutique. Elle a toujours aimé la mode et elle raconte sur son site que, depuis qu’elle est devenue maman, la mode enfantine lui plaît beaucoup. Elle s’inscrit dans une démarche écoresponsable en collaborant avec des marques belges et européennes. " Les marques avec lesquelles nous avons décidé de travailler prônent toutes des valeurs que nous souhaitons mettre en avant. Toutes travaillent dans le respect des hommes et de l’environnement, ont une démarche écoresponsable".Elle a sélectionné des marques éthiques et engagées en mettant un point d’honneur aux matières naturelles ou organiques. Le projet fou de lancer la boutique physique, c’est un coup de pouce de son mari, " il aime les défis et il m’a encouragée à franchir le pas". Avec la boutique en ligne, elle a constaté que les clients étaient désireux de voir les pièces, les toucher, sentir la matière."Les rencontres qu’on a organisées dans le showroom l’année dernière ont eu beaucoup de succès." Dans la boutique, vous retrouverez en plus des vêtements, des accessoires, des jouets ou encore de la petite puériculture.