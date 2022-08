Malmedy : cinq nouvelles chicanes, un tronçon à 90 km/h passera à 50 km/h

1. Pas si vite, automobilistesLes autorités malmédiennes ont évoqué plusieurs aménagements devant permettre de réduire la vitesse sur les chaussées communales. D’abord, le tronçon entre Bellevaux et Reculémont situé hors agglomération, et donc à la vitesse maximale autorisée de 90 km/h, passera à 50 km/h."Ces dernières années, des habitations ont été construites à son niveau. Nous allons ainsi étendre l’agglomération pour que ce tronçon passe à 50", précise l’échevine de la Mobilité Catherine Schroeder (Alt.). Ensuite, "toujours dans la volonté de diminuer les vitesses", des chicanes vont être installées en cinq lieux. Parfois, des tests y sont déjà effectués à l’aide de chicanes mobiles. Elles se situeront sur la route entre Ligneuville et Reculémont, rue du Haut Village à Xhoffraix, à l’entrée de Longfaye en venant de Xhoffraix ainsi que route du Bayehon, et sur la section de route évoquée entre Bellevaux et Reculémont.