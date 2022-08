Ce vendredi 26 août 2022, FiestaCity réinvestissait le centre-ville de Verviers avec une lourde tâche: lui redonner vie, plus d’un an après les inondations.

Malgré une météo maussade, les Verviétois ont saisi la balle au bond et sont venus avec leur bonne humeur et leur envie de découvrir des artistes et/ou de partager un moment convivial. Ce sont les cinq régionaux du groupe Roscoe, et ses airs tantôt dynamiques tantôt mélancoliques, qui les ont entraînés avec eux sur la scène de la place Verte, dès le début de soirée.

©France Fouarge

Pour le premier jour de cette 18eédition, on retrouvait également des jeunes noms de la chanson française comme Doowy (vers l’électro-pop) ou les sœurs de Célénasophia. Mais c’est ensuite le groupe hervien Ykons, que l’on ne doit plus présenter dans la région (il était encore le 22 juillet dernier aux Francofolies de Spa) qui a mis l’ambiance en fin de soirée sur la scène de la Province de Liège.

©France Fouarge

Le festival gratuit verviétois se poursuit ce samedi et ce dimanche, 27 et 28 août 2022. Au total, une cinquantaine de concerts feront vibrer le centre-ville de Verviers à travers quatre scènes: place Verte, cour Fischer, rue du Marteau et au Spirit of 66. Parmi les concerts les plus attendus, ceux bien sûr de Louis Bertignac et Gérard Lenorman, qui prendront possession de la scène principale respectivement le samedi à 23h et le dimanche à 21h. Particularité de cette édition, le groupe Brasero fera raisonner les airs, bien connus des Verviétois, de Pierre Rapsat, dimanche à 18h30, place Verte. Finalement, FiestaCity cherche à être dans l’air du temps et propose également des DJ’s: Oli Soquette le vendredi, Antoine Simar le samedi (00h30), ou encore Kid Noize le dimanche soir (19h45).