Theux: un roman pour ados sur le harcèlement en ligne

Dégâts irréversibles, c’est justement le nom donné par Justine Paque, responsable de la bibliothèque communale de Theux, à son 2eroman paru chez Empaj Éditions (Verviers). Un livre à destination des adolescents."J’avais envie mettre en avant le côté dangereux et superficiel des réseaux mais aussi le ridicule qu’il y a derrière les photos mises en scène", explique la trentenaire. Objectif? Prévenir de certaines dérives mais aussi d’ouvrir le dialogue.

Pour faire en sorte que les jeunes lecteurs se sentent concernés, Justine Paque a choisi d’ancrer son récit à notre époque, en 2022. "C’est l’histoire d’un ado de 17 ans, qui est aisé financièrement et populaire de par son statut de prince.Il ne manque de rien et s’ennuie peut-être plus vite que les autres. Il décide, pour se divertir, d’ouvrir un compte sur Instagram avec deux amis à lui afin de mettre du piment dans leur vie. Ils vont commencer à publier des photos compromettantes d’inconnus qu’ils ont sur leur téléphone. Mais l’étau se resserre petit à petit sur les gens du royaume, jusqu’à la photo de trop."

Doté de personnages aux multiples facettes et de plusieurs renversements de situation, le récit, qui adopte aussi le vocabulaire des ados, se veut percutant sans être moralisateur à outrance."J’aimerais, pouvoir en parler en classe afin d’écouter le retour des jeunes, voir ce qu’ils en pensent et s’ils ont déjà été confrontés à ça. Quel regard ont-ils sur leur pratique? Si jamais le roman peut aider une seule personne, ce serait déjà merveilleux. Je pense qu’il pourrait aussi aider des parents qui ne sauraient pas aborder cette problématique", estime Justine Paque. Des coordonnées sont aussi indiquées en fin de livre pour aider toute personne confrontée à cette situation.

Dégâts irréversiblessera disponible dans toutes les librairies dès le 1er septembre (ou en précommande sur www.empajeditions.be).

Retrouvez l’actualité de Justine Paque sur Facebook et Instagram