Spa: en stage à l’armée, les jeunes ont pêché à la truite

Les jeunes stagiaires, placés par binôme, ont participé à cette activité avec l’espoir de récolter un maximum de truites."Nous avons loué l’étang de Winamplanche pour cette occasion",expliqué Michael Dupret, premier sergent du Bataillon. Une activité conviviale mais pas aisée pour autant."Il faut beaucoup de concentration et de calme. Lorsqu’il y a des vibrations sur la surface de l’eau, cela complique leur tâche d’attraper une truite."Deux jeunes sont parvenus à tirer leur épingle du jeu. Ils dévoilent leur secret: "Pour chacun d’entre nous, il y a un flotteur situé au bout de notre hameçon. En ce qui nous concerne, la petite truite est venue directement attaquer l’hameçon. Les truites se laissent alors attirer par cet objet et le mordillent. Lorsqu’elles prennent l’hameçon et qu’il s’enfonce dans l’eau, l’objectif est atteint",racontent Léo et Achille.

Certains ont rencontré moins de succès mais sont parvenus malgré tout à récolter des alevins et des brochets qu’ils grignoteront pendant la soirée.

Sur place, c’est une équipe de cinq personnes qui est chargée d’encadrer la trentaine de stagiaires lors de toutes ces activités, avec un but bien précis: l’entraide. Pour que les jeunes restent attentifs à chacune de leurs missions, ils doivent renoncer à l’utilisation de leur téléphone pendant la semaine. Ce stage se déroule pour la troisièmeédition, avec des conditions climatiques optimales pour la pêche… cette fois."L’année passée, la météo était maussade. Cela nous a obligés à changer de tenue entre deux activités. Cette fois, elle nous est davantage favorable",constate Michael Dupret.

Journée découverte

Alors que ce stage touche à sa fin, une journée découverte des activités militaires se tiendra le mercredi 28 septembre prochain, dans le centre de Spa, de 10h à 18h. Au programme, il y aura des démonstrations (escalade, survie, piste d’obstacles) pour tous les âges. Toutes les informations se retrouvent sur le site www.mil.be.