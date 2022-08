Mises à l’honneur par l’Ordre capitulaire du folklore malmédien

Patrick Alard est un folkloriste convaincu comme le prouve son attachement à l’Ordre capitulaire du folklore malmédien et à sa devise en wallon qui signifie"Nous maintiendrons". Le but de la société est dans ces deux mots comme le souligne le président."Nous voulons que nos traditions se maintiennent, que le wallon continue à vivre à Malmedy et aux alentours et nous désirons mettre à l’honneur des personnalités qui œuvrent dans ce sens. À cette fin, le 2 septembre prochain, nous organisons notre traditionnelle Cûh’né, un plat composé de harengs et de pommes de terre, très apprécié dans la localité. Lors de cette soirée conviviale où les anciens intronisés sont toujours les bienvenus et où le public est attendu, nous mettrons à l’honneur Jacques Remy-Paquay, président du Club wallon de Malmedy et Tony Backes, directeur de la Royale écho de la Warchenne."