Malmedy: une fête rétro pour l’anniversaire de l’Écho de la Warche

La doyenne des sociétés malmédiennes, l’Écho de la Warche a vu le jour le 26 août 1846 à l’initiative d’Alphonse Graff au café du Midi, dans la rue La Vaulx. Dix-neuf hommes le rejoignent auxquels il faut ajouter Joseph Jacob, le tenancier de l’établissement et Jean-Baptiste Jacob, le futur fondateur de la Malmédienne. Alphonse Graff en sera le premier directeur et Charles Desneux acceptera la présidence. Deux ans plus tard, les Jacob s’installent place de Rome et l’Écho les suit dans le café de la Cité.